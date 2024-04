Mehrere Tote nach russischem Raketenangriff

„Feind zahlenmäßig überlegen“

Der ukrainische Verteidigungsminister Rustem Umerow bezeichnete die Lage an der Ostfront als angespannt. Die russischen Truppen versuchen ihm nach, in den Gebieten westlich von Bachmut vorzurücken. „Trotz der zahlenmäßigen Überlegenheit des Feindes haben wir diese Pläne erfolgreich vereitelt – dank des Mutes, der Ausbildung und der Professionalität der Verteidiger.“ Er habe am Sonntag ukrainische Einheiten an der Ostfront besucht, teilt Umerow weiter mit.