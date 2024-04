Beauty-Lehrlinge verwöhnen blinde Menschen

Absolutes Neuland war diese Situation auch für die Berufsschüler der Schönheitsberufe in Graz. Sie durften im Zuge des Projekts „Beauty Youngsters“ am 15. April in Zusammenarbeit mit dem gemeinnützigen Verein „Soziale Projekte Steiermark“ blinden und sehbehinderten Menschen den Tag mit einem Friseurbesuch, einer Massage oder einer Fußpflege verschönern.