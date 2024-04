Otts Auftraggeber setzte sich nach Dubai ab

Stattdessen setzte er sich nach Dubai ab – mit Unterstützung von Ex-Wirecard-Vorstand Jan Marsalek. Dieser dürfte inzwischen für den russischen Inlandsgeheimdienst FSB tätig sein. „Ich habe es gerade geschafft, meinen österreichischen Mann nach Dubai zu evakuieren. Das war auch ein ziemliches Abenteuer. Wir waren besorgt, dass sie ihn am Flughafen wieder verhaften würden“, schrieb Marsalek am 22. Februar 2021 an den Leiter einer russischen Spionagezelle.