Wie die Nahversorger unsere Wirtschaft stärken

Um 4 Uhr in der Früh steht Eva-Maria Kienreich in ihrem Geschäft in Deutsch Kaltenbrunn und räumt die Ware ein. Zwei Stunden später warten bereits die ersten Kunden vor dem 60 Quadratmeter großen Spar „Da soll es an nichts fehlen“, sagt die engagierte Unternehmerin. Neben der Nahversorgung bietet sie ein Trafik-Service samt Lotto/Toto. Seit mehr als zehn Jahren erfüllt Kienreich einen wichtigen Teil der örtlichen Infrastruktur.