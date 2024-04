Für Bergung von Gleiter musste Baum dran glauben

Ein 74-jähriger Deutscher startete am Sonntag gegen 14 Uhr mit seinem Gleitschirm vom Startplatz Marsbach, Gemeinde Hofkirchen im Mühlkreis, und wollte in Freizell bei der Donau landen. Während der Flugphase wendete er den Gleitschirm aufgrund von Rückenwind. Plötzlich klappte die rechte Seite des Schirmes zusammen und der 74-Jährige landete auf einer Fichte in einer Höhe von ca. zwölf Metern.