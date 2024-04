Winzig kämpft gegen das Roaming als Kostenfalle

Auch die Ukraine soll in Zukunft dazu gehören

Im Fall der Westbalkan-Staaten seien zuletzt schon Schritte in diese Richtung gesetzt worden, die EU-Kommission arbeite daran, hier die Roaming-Aufschläge abzuschaffen. „Darüber hinaus fordern wir, auch mit anderen Staaten wie der Schweiz, dem Vereinigten Königreich und der Ukraine Verträge abzuschließen, die Roaming zu Inlandspreisen ermöglichen“, drängt Winzig auf mehr Tempo. Das Thema müsse auch in der nächsten EU-Legislaturperiode, die am 16. Juli startet, ein fixes Vorhaben sein.