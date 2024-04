Jugendliche attackierten sich mit Glasflaschen

Für wüste Szenen sorgten in der Nacht auf Sonntag mindestens zehn Jugendliche in Schwanenstadt (OÖ). Ein verbaler Streit artete am Stadtplatz derart aus, dass sich die Raufbolde mit Tritten, Faustschlägen und Glasflaschen attackierten. Einen Verletzten (20) fand die Polizei erst später am Boden liegend vor.