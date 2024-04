Dreier als Geschenk zur Hochzeit des Obmanns

Die 20. Runde zusammengefasst: Vorne nichts Neues, hinten punkteten alle bis auf auf Anif (0:2 am Freitag in Seekirchen), Straßwalchen und Golling. Wirklich überraschend kam am Samstag nur der erste Bramberger Sieg 2024 – 3:0 in Grödig. Die Flachgauer prolongierten ihren Negativlauf im neuen Jahr. Zu den kurzfristig ausgefallenen Lukacevic und Fraunhuber verletzte sich Ex-Profi Krainz früh mit Zerrung, dann musste auch Popovic vorzeitig runter. Bramberg-Legionär Cunta nutzte dies zu seinem ersten Doppelpack in der Liga, der junge Wangler machte nach der Pause den Deckel drauf.