Harry und Meghan ganz verliebt bei Polo-Turnier

Meghan begleitet Harry oft zu dessen meist gemeinnützigen Polo-Turnieren. Bei dem Event in Wellington in Florida zeigten sich die beiden äußerst verliebt. Nachdem die Mannschaft Harrys gewonnen hatte, überreichte Meghan ihm den Pokal. Dazu gab es zur Begeisterung der Fans auch überraschend einen Kuss auf den Mund dazu. Solche zärtlichen Momente teilen die beiden sonst eher selten in der Öffentlichkeit ...