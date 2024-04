Patientin stalkte Arzt sogar mit einem Erotikroman

Seitenlange Liebesbriefe und ein Erotikroman

Zumal es nämlich gar keine Liebesbeziehung gab: Im Mai 2018 wurde die Beklagte in einem Spital in Oberösterreich behandelt, verliebte sich dort in ihren Arzt. „Ab Sommer 2018 versuchte sie unablässig und intensiv, mit ihm auf unterschiedlichste Art und Weise in Kontakt zu treten. Sie schrieb ihm zahlreiche seitenlange Liebesbriefe an seine Privatadresse und deponierte solche auch an seinem Arbeitsplatz“, heißt es in der OGH-Entscheidung. In langen Chat-Nachrichten beschrieb sie ihre Liebe und Sehnsucht nach dem Mediziner – der diese Gefühle aber nie erwiderte und auch keinerlei Interesse an einer intimen Liebesbeziehung mit seiner Patientin hatte.