„Demokratische Kontrolle von Geheimdienst nötig“

Was derzeit geschehe, sei ein „Trauerspiel.“ Die Strukturen hätten in diesem Fall „völlig versagt“ und nun wolle niemand Verantwortung in der Spionageaffäre übernehmen. In Österreich sei das Teil der politischen Kultur. Die SPÖ selbst hat Babler nach keinen Kontakt zu Ott gehabt. Als Agenten habe ihn die ÖVP vorgeschlagen. Insgesamt sieht der SPÖ-Chef Spionage bereits als großes Problem an, so könnte es auch Wirtschafts- und Industriespionage geben.