Nach Flammenmeer in Brotfabrik steht Ursache fest

Stundenlang kämpften mehrere Feuerwehren in der Nacht auf Sonntag gegen die Flammen in der ehemaligen Brotfabrik in Schwechat im Bezirk Bruck an der Leitha – die „Krone“ berichtete. Im März 2023 hatte es auf dem Gelände zuletzt gebrannt. Dieses Mal geriet das direkt angrenzende, leerstehende Gebäude in Brand.