Neuerung für Pflegekarenzgeld bei Angehörigen

Ausgangspunkt ist der Fall eines Italieners, der seit über zehn Jahren in Österreich lebt und arbeitet. Im Jahr 2022 vereinbarte er mit seinem Arbeitgeber eine Pflegekarenz von eineinhalb Monaten, um seinen in Italien lebenden Vater zu pflegen. Hätte dieser in Österreich gelebt, wäre ihm aufgrund seines Gesundheitszustands Pflegegeld der Stufe 3 zugestanden.