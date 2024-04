„Ich brauche keinen Dank, sondern dringend Hilfe“

„Ich begleite den Fall schon seit Jahren. Was mit der Frau gemacht wird, ist unglaublich. Man wollte sie schon delogieren und hat sie verklagt. Man will einfach, dass sie Sven in ein Heim gibt“, sagt sie im Gespräch mit der „Krone“. Sie vermutet dahinter eine Art „System“. Weil Vereine und soziale Einrichtungen staatlich stark gefördert werden, will man möglichst viele Kinder und beeinträchtige Menschen in deren Institutionen unterbringen, so der Vorwurf von Tews. „Dabei ist das um ein Vielfaches teurer. In einem Heim kostet die Unterbringungen im Monat zwischen 36.000 und 50.000 Euro pro Person“, argumentiert die streitbare Mediatorin.