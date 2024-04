Die 28-jährige Lisa Hörnblad ist die nächste Athletin, die ihre Skier an den Nagel hängt. Schwedens stärkste Speed-Fahrerin gab ihren Rücktritt mit einem emotionalen Post auf Instagram bekannt: „Der Skirennsport hat mir meine Gesundheit genommen, hat mir aber unvergessliche Erinnerungen und Freunde fürs Leben geschenkt. Ich hatte so viel Spaß in diesen Jahren.“