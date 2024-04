Wechsel nach Katar: „Finanzieller Anreiz ist groß“

„Großer Anreiz“

„Finanziell ist das natürlich ein großer Anreiz, somit kann ich jetzt noch etwas dazuverdienen“, gesteht Buchegger ganz offen, dass natürlich die liebe „Marie“ der Hauptgrund für den Wechsel ist. „Ich war noch nie dort, ich weiß nicht, was mich erwartet. Die ganzen Klubs sind auch auf Social Media nicht vertreten. Die Erwartungen halten sich somit in Grenzen. Da ich aber auch in Dubai gute Erfahrungen gemacht habe, wird das sicher passen“, so der zweitbeste Scorer der Serie A.