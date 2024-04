Raffl mit Lausanne im Finale gegen Rohrer

Der Klub aus Zürich entschied die „best of seven“-Halbfinalserie gegen den EV Zug mit 4:0 für sich. Raffl blieb am Mittwoch zwar ohne Scorerpunkt, der Nationalspieler hält nach elf Play-off-Spielen aber bei vier Toren und drei Assists und ist damit einer der Topscorer seines Clubs. Das erste Finalspiel findet am kommenden Dienstag in Zürich statt.