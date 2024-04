Tiroler Hotels mit Herz für flauschige Vierbeiner

Sieben weitere Hotels aus Tirol unter den besten 50

Auf dem dritten Stockerlplatz (Platz 6 österreichweit, Platz 10 gesamt) landete das Alpenhotel Tyrol in Pertisau am Achensee. Zu den Highlights gehören ein eigener Hundepool, gemütliche Hunde-Sonnenbetten und das „Tirol-Barf“. Über eine Platzierung unter den Top 50 (gesamt) dürfen sich noch sieben weitere Tiroler Hotels freuen: Das Hotel Bergfrieden in Fiss (13), der Inntalerhof in Mösern (24), das Hotel Fliana in Ischgl (26), das Hotel Johanna in Umhausen (29), der Dagnhof in Walchsee (45), das Alpin Resort Sacher in Seefeld (48) sowie das Tennerhof Gourmet & Spa de Charme Hotel in Kitzbühel (50).