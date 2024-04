Schimmelbefall! Die ASV-Anlage soll saniert werden

Der ASV spielt in der Unterliga Ost, wollte lange in ein neues Fußball-Zentrum Nord umziehen. Diese Anlage entsteht jetzt nicht. Darum hoffen alle auf einen Umbau. Das Team Kärnten setzte die Sanierung der Anlage auch auf eine Prioritätenliste von Vorhaben, die in den nächsten Jahren umgesetzt werden sollen. Unter anderem sind die Duschen mit Schimmelbefall belastet, die Zuschauertribünen seit geraumer Zeit für die Nutzung gesperrt und auch die Plätze in einem fragwürdigen Zustand.