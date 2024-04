Fritzl verzichtet auf Essen von „Gulasch-Mörder“

In der Justizanstalt Stein in Krems an der Donau sitzen hochgefährliche Schwerverbrecher hinter Gittern. Neben Josef Fritzl befindet sich unter den Häftlingen auch Alfred U. – ebenso bekannt unter der Bezeichnung „Gulasch-Mörder“. In welcher Beziehung die beiden Häftlinge zueinander stehen und wieso Fritzl Alfreds Essen nicht anrühren will, verrät Top-Anwältin Astrid Wagner im Gespräch mit der „Krone“.