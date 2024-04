Für Rotenberg ist der Aufstieg sehr wohl ein Thema

Die Wälder besiegten im Fan.at-Spiel der Runde den bisherigen Leader Lauterach klar mit 5:1. Platz eins will man auch behalten. Obmann Klaus Schwärzler bekennt sich zum sportlichen Ehrgeiz seiner Spieler: „Für uns kommt es nie und nimmer infrage, dass wir die besten Akteure nicht spielen lassen und so das eine oder andere Duell verschenken, um nicht Meister zu werden.“ Eine nicht alltägliche Einstellung, oft wurden Spiele absichtlich verloren. Höhepunkte waren Szenen, in denen Spieler vor dem Tor absichtlich abgedreht haben, um ja kein Tor zu erzielen. „Wir werden die restlichen Spiele in Bestbesetzung absolvieren, ob wir dann am Ende oben stehen werden, lassen wir offen“, ergänzt Schwärzler.