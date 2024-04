Netanyahu: Termin für Rafah-Einmarsch steht fest

„Wir sind an einem geeigneten Zeitpunkt“

Ebenfalls am Montag hatte noch Verteidigungsminister Joav Gallant den Zeitpunkt für ein Abkommen mit der Hamas für „günstig“ erklärt. „Ich denke, wir sind an einem geeigneten Zeitpunkt“, sagte er am Montag vor israelischen Rekruten laut einer von seinem Büro veröffentlichen Erklärung.