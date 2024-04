Bei der Regionalkultur geht es um das Echte!

Verlässlich und echt! So lautet das Motto der Regionalkultur. Die beiden tragenden Säulen für ein gelungenes Miteinander werden im weiten Land von unzähligen Freiwilligen hochgehalten. Kunst und Kultur sind dabei nicht nur Kraft-, sondern auch Inspirationsquelle. Zumindest wenn es nach Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner geht: „Die Regionalkultur zählt zu den Grundnahrungsmitteln unserer Gesellschaft und bildet die kulturelle Nahversorgung in den Regionen. Sie bewahrt Werte und Traditionen, gibt Orientierung und schafft ein Gefühl der Gemeinsamkeit“, so die Landeschefin.