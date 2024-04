„Millionenshow“ in den heimischen Musikschulen

33.000 Wochenstunden in NÖ

Das weite Land ist bei der musikalischen Aus- und Weiterbildung bundesweit federführend: Denn auch wenn es offiziell „nur“ 125 Musik- und Kunstschulen im Land gibt, findet sich doch in 505 der 573 blau-gelben Gemeinden jeweils ein Standort. Hier unterrichten 2200 Lehrende mehr als 60.000 Schülerinnen und Schüler – in immerhin 33.000 Unterrichtsstunden pro Woche!