S7: Neue Lebensader bringt erhoffte Ruhe

Interkommunaler Businesspark soll Arbeitsplätze bringen

Apropos Wirtschaft: Einen Aufschwung und neue Arbeitsplätze erwartet man sich in den nächsten Jahren auch durch den interkommunalen Businesspark am S7-Knoten Rudersdorf/Deutsch Kaltenbrunn, der im Vollausbau eine Fläche von rund 25 Hektar haben soll und an dem die Wirtschaftsagentur Burgenland und alle zwölf Gemeinden des Bezirks Jennersdorf beteiligt sind. Laut Wirtschaftsagentur ist das Interesse für Betriebsansiedelungen groß.