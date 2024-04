Neue Hoffnung für Kärntens verfallene Denkmäler

Eines der bekanntesten Beispiele für vernachlässigte Baudenkmäler in Kärnten ist wohl das Hotel Wörthersee in der Klagenfurter Ostbucht. Nachdem der einstige Prachtbau in der vergangenen Jahren gleich mehrmals seinen Besitzer gewechselt hatte, steht das mittlerweile zur Ruine verkommene Gebäude erneut zum Verkauf. Doch bisher hat sich noch kein Interessent gefunden, der dem ehemaligen Hotel wieder neues Leben einhauchen könnte. Das dürfte wohl auch am mittlerweile erbärmlichen Zustand der Bausubstanz liegen. Sabine Biedermann und Barbara Hofer vom Verein zur Rettung des Hotels Wörthersee bedauern, dass es bisher nicht möglich war, den Verfall zu stoppen.