Vojta krönt sich in Linzer Hitze zum Staatsmeister

Bei Temperaturen mit deutlich über 20 Grad war in Linz bald klar, dass Andi Vojta keine Chance auf eine absolute Topzeit hatte. So verpasste er natürlich auch den österreichischen Rekord von Peter Herzog (2:10:06) klar und kann auch seinen Traum von einem Olympiastart in Paris abschreiben. Dennoch sprach es einmal mehr für ihn, dass er sich mit großer Bravour als Sieger der Meisterschaften in 2:19:11 Stunden ins Ziel kämpfte. Damit blieb er, was kein Wunder ist, auch deutlich unter seiner in Frankfurt 2023 erzielten persönlichen Bestzeit von 2:13:43. Im Gesamtklassement belegte Vojta den starken elften Platz.