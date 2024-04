ÖSV-Herren stehlen den Deutschen die Show

Während die Weltcupsaison für den Mellauer Patrick Feurstein nicht wirklich nach Wunsch lief und er als 31. der Riesentorlaufwertung das große Finale in Saalbach verpasste, kommt er nun immer besser in Fahrt. Nachdem er vor knapp zwei Wochen in Lenzerheide Rang drei bei den Schweizer RTL-Meisterschaften hinter Loic Meillard und Gino Caviezel holen konnte und am Samstag bei den italienischen Titelkämpfen im Schnalstal auf Rang gefahren war, schnappte sich der 27-Jährige am Sonntag den Sieg bei den deutschen Meisterschaften in Pfelders (Südtirol).