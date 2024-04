Hoch, höher, Hannibal: Schauspiel der Superlative!

Idee von Ernst Lorenzi und Didi Mateschitz & Lepka

Das Werk von Regisseur Hubert Lepka und Initiator Ernst Lorenzi (der Sölder hatte in den späten 1990er-Jahren zusammen mit seinem Freund Didi Mateschitz die Idee dazu) hat die Besucher einmal mehr in seinen Bann gerissen. Die 6000 Besucher, darunter auch 100 „Krone“-Leser, kamen am Rettenbachferner aus dem Staunen nicht heraus. Kein Wunder: Explosionen, spektakuläre Hubschrauber-Einlagen unmittelbar über den Köpfen der Zuseher, atemberaubende Manöver der Pistenbullyfahrer, ein (kontrollierter) Lawinenabgang, „brennende“ Paragleiter – das bekommt man in keinem Kino dieser Welt zu hören, sehen und spüren. Und das alles mitten in der wunderbaren Natur auf 3000 Metern. Insgesamt 70 Minuten Gänsehaut-Feeling pur.