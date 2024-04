Gesundheits- und Pflegepersonal als Helden

Sei es die Belegschaft des geschlossenen Lorenz-Böhler-Spitals, die trotz Schließung nun an einem anderen Standort unermüdlich weiter operiert, oder aber auch das Personal, das oft bis zur Erschöpfung in der Pflege arbeitet. Besonders die Beschäftigten in den Krankenhäusern stehen häufig an ihren Belastungsgrenzen.