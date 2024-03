Starke Saison: Stadtadler hoben ordentlich ab

Wenn man an Skispringen denkt, fallen einem sofort Schnee, Berge und wohl unser erfolgreichster Skispringer Stefan Kraft ein. Der ist bekanntlich aus Salzburg. Doch der heurige Gesamtweltcup-Sieger könnte bald Konkurrenz bekommen und das ausgerechnet aus der Großstadt. Denn zum ersten Mal in der Geschichte gehen gleich zwei Jugend-Titel im Skispringen nach Wien! Die Stadtadler, dem einzigen Skisprungclub in Wien und Niederösterreich, schrieben Geschichte und setzten damit sowohl bei den Mädchen als auch bei den Burschen einen herausragenden Schlusspunkt unter eine äußerst erfolgreiche Saison. Bei den Burschen holte sich mit Fabian Plank (16), ein Donaustädter, den Gesamtsieg im Jugend-Austria-Cup. Wir gratulieren unseren Wienern der Woche!