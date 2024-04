Vollzeit oder Teilzeit? Arbeitswelt am Prüfstand

Fast bis auf den letzten Platz gefüllt war der Knappensaal im SZentrum in der Silberstadt am Donnerstag. Die Katholische Österreichische Studentenverbindung Frundsberg, die kommendes Jahr ihr 125-jähriges Bestehen feiert, hatte zu einer Veranstaltung über ein Thema geladen, das polarisiert. „Chillen statt hackeln? Gesellschaftlicher Selbstmord auf Raten?“ war im Vorfeld auf den Plakaten in ganz Schwaz zu lesen.