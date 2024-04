Waldarbeiter in der Slowakei sah Bär, stürzte ab

Der Vorfall ereignete sich am Donnerstag in einem dicht bewachsenen Waldstück im Norden des Landes in der Gemeinde Kvacany. Der sozialdemokratische Parlamentspräsident Peter Pellegrini kündigte eine Sondersitzung des Parlaments für Dienstag an. „Der Staat muss in erster Linie das Leben und die Gesundheit der Menschen schützen und erst dann jenes der Raubtiere“, sagte er.