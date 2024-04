Neuerliche Angriffe von Braunbären in der Slowakei

Braunbären haben am Wochenende in der Slowakei einen Pilzsucher und einen Wanderer angegriffen. Wie die Nachrichtenagentur TASR am Montag unter Berufung auf die Naturschutz-Organisation SOPSR berichtete, musste der Wanderer im Krankenhaus ambulant behandelt werden. Beide Vorfälle ereigneten sich in der am Fuße des Tatra-Gebirges gelegenen Region Liptov. Dort hatte Mitte März ein Bär fünf Menschen innerhalb des Wohngebiets verletzt. Er wurde später aufgespürt und erschossen.