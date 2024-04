„Ripley“: Farblos und nicht ganz so talentiert

In einer von Ratten verseuchten Wohnung lebend und sich mit Gaunereien über Wasser haltend, ist Tom Ripleys (Andrew Scott) Leben in New York alles andere als glamourös. Das soll sich aber schlagartig ändern, als ihn ein Privatdetektiv im Namen des wohlhabenden Werftbesitzers Herbert Greenlea faufspürt. Ripley soll Greanleafs wohlstandsverwahrlosten Sohn Dickie (Johnny Flynn) – gegen eine für ihn fürstliche Gage, plus anfallender Reisekosten -, in einem kleinen verträumten Örtchen in der Nähe von Neapel ausfindig machen und ihn davon überzeugen, in seine New Yorker Heimat zurückzukehren. Es wäre nämlich an der Zeit, ins Familiengeschäft einzusteigen. Seine Hirngespinste, ein Künstler sein zu wollen, möge er lieber an der Amalfiküste über Bord seines Segelschiffes schmeißen.