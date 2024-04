Knapp ein Viertel aller Haushalte bezog Hilfe

Exakt 39.381 Vorarlberger Haushalte haben in der Heizperiode 2023/2024 den Wohn- und Heizkostenzuschuss in Höhe von bis zu 500 Euro erhalten. Damit sind fast 23 Prozent aller Haushalte im Land in den Genuss dieser Unterstützung gekommen, informiert Soziallandesrätin Katharina Wiesflecker (Grüne).