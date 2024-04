Polizisten nach Unfall von Lenkerin attackiert

An einer geregelten Kreuzung im Grazer Bezirk Andritz kam es in der Nacht auf Freitag zu dem Vorfall. Eine 30-Jährige hielt mit ihrem Fahrzeug an einer roten Ampel. Eine nachkommende Lenkerin (32) konnte mit ihrem Pkw nicht mehr rechtzeitig bremsen und es kam zum Zusammenstoß. Dabei wurde der Beifahrer (26) der 32-Jährigen leicht am Kopf verletzt.