Mann in Dortmund getötet: Verdächtige sind Kinder!

Bei einer gewalttätigen Auseinandersetzung am Dortmunder Hafen kam am Donnerstagabend ein Mann ums Leben. Vier Verdächtige wurden von der Polizei vorläufig festgenommen. Zwei davon sind noch nicht strafmündig und wurden in häusliche Obhut entlassen. Zwei 14 bzw. 15 Jahre alt lassen sich anwaltlich vertreten.