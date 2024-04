Rangliste zeigt: Diese Urlaubsorte machen krank

Sonne, Strand und ein Cocktail in der Hand – der wohlverdiente Sommerurlaub steht vor der Tür. An so manchem Urlaubsort wird Ihnen der Spaß allerdings schnell vergehen. Es gibt nämlich Reisedestinationen, an denen ein besonders hohes Risiko für eine Erkrankung besteht. Krone+ verrät, wo die Reiseapotheke gut gefüllt sein sollte.