Heizöl gelangte in Erde und Bach in Osttirol

In dem Gebäude in Sillian wurden am Donnerstag Abrissarbeiten durchgeführt. Im Zuge dessen dürfte in dem metallenen Heizöltank ein Leck entstanden sein. Aus diesem konnte eine bisher unbekannte Menge an Heizöl ins Freie fließen. Es gelangte laut Polizei nicht nur in die Erde, sondern auch ins Oberflächenkanalnetz, das in den Gerberbach und auch in die Drau fließt.