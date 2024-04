90-Tonnen-Stapler kippt, Lenker in Kabine gefangen

Glück im Unglück hatte der 48-jährige Lenker eines Containerstaplers am Donnerstagmittag in Hall in Tirol (Bezirk Innsbruck-Land). Das 90 Tonnen schwere Gefährt kippte um, wobei der Fahrer in der Kabine eingeschlossen wurde. Der Zwischenfall hätte aber noch weit schlimmer ausgehen können.