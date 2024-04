Sommer grüßt: Schon fast 30 Grad am Wochenende

Während der ersten Tageshälfte gibt es am Samstag im Osten Österreichs noch ein paar ausgedehnte Wolkenfelder in höheren Schichten. Davon abgesehen scheint jedoch bis zum Abend in nahezu allen Landesteilen die Sonne verbreitet. Allfällige Nebelfelder in Becken und Tälern südlich des Alpenhauptkammes lichten sich ebenfalls rasch. Vielerorts bleibt es schwach windig. Die Frühtemperaturen liegen meist bei vier bis 14 Grad, die Tageshöchsttemperaturen steigen dann auf 21 bis 28 Grad - am wärmsten wird es dabei im Westen.