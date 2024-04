Die Geschwister Haaser räumten im Montafon groß ab

Von der Pro-Tour zur Polizeimeisterschaft

Bei den Alpinen stand gestern der Riesentorlauf am Außergolm am Programm. Und der wurde zur Machtdemonstration der Tiroler Familie Haaser. Raphael, der sich erst am Freitag WM-Silber im Super-Slalom auf der US Pro-Tour in Taos Valley (New Mexico) geholt hatte, triumphierte vor Andi Meklau (St) und Gregor Sulzer (OÖ). Haasers ältere Schwester Ricarda war bei den Damen eine Klasse für sich, gewann vor Kathi Huber (NÖ) und Kathi Truppe (K).