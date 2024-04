Prüfteam bei „Häppchen und Kaffee“ in Benkos Büro

Der „Benko-Ausschuss“ ist am Mittwoch in die zweite Befragungsrunde gegangen, die aktuell noch läuft. Hohe Beamte wurden zu niedrigen Zinssätzen und Steuerverfahren des Tiroler Finanzjongleurs René Benko befragt. Benko wollte selbst am Donnerstag vor dem U-Ausschuss erscheinen. Nun gab sein Anwalt bekannt, dass er doch nicht aussagen wird.