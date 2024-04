Abgang oder weiterer Griff nach den „Ringen“?

„Ich bin recht siegessicher, was den Titel an den Ringen angeht!“ Österreichs Parade-Turner Vinzenz Höck will sich bei der Staatsmeisterschaft in Dornbirn (Samstag, Sonntag) seinen 14. nationalen Titel holen – und sich danach bei der EM in Rimini (24. – 28. 4.) für den geplatzten Olympia-Traum trösten. Wie seine Karriere danach weitergeht, verriet er der „Krone“...