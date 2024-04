„Geisterhaus“ in Flammen: Waren Zündler am Werk?

Brand breitete sich rasch aus

Derzeit dominieren noch alte, leerstehende Gebäude das dortige Landschaftsbild – nahe des Innufers und des Schlossbaches. Am frühen Dienstagabend ging dort ein verlassenes Einfamilienhaus in Flammen auf. Gegen 17.45 Uhr wurden die Einsatzkräfte via Pager alarmiert. „In einem Abbruchgebäude am Ende der Franz-Plattner-Straße brach im ersten Stock ein Brand aus, welcher sich schnell auf das Dachgeschoss ausbreitete“, heißt es vonseiten der Feuerwehr Zirl.