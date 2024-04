„Rudi“ nach neun Monaten endlich wieder daheim

Am Gründonnerstag wurde ein in Lamprechtshausen zugelaufener Kater zum Tierschutzhof Pfotenhilfe in Lochen gebracht. Der Ausreißer war gechippt und registriert - so konnte seine Halterin rasch ausfindig gemacht werden. Bereits am Telefon brach die Frau in Freudentränen aus. Denn: Sie vermisste ihren „Rudi“ schon seit Juni des Vorjahres.