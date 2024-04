Als Sieger gekommen, als Beschützer geblieben, als Freund in die Heimat zurückgekehrt – das steht auf Französisch auf einer Gedenktafel am Emile-Béthouart-Steg in Innsbruck. Der Innsteg heißt nun schon seit einer ganzen Weile Emile-Béthouart-Steg, doch wer war Emile Béthouart?