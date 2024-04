„Primae-noctis-Politiker“ wird nun sogar Präsident

Wirbel um Posting

Der Politiker stand Ende des vergangenen Jahres in der Kritik, weil er in einem Internet-Posting über ein „ius primae noctis“ für Bürgermeister – also ein „Recht auf die erste Nacht“ mit jeder Gemeindebürgerin – geschwafelt hatte. Trotz Entschuldigung war Kollross stark in die Defensive geraten.