Kinder sind in Finnland erst ab 15 strafmündig

Während in Österreich, wie in vielen anderen EU-Ländern auch, die Strafmündigkeit ab 14 Jahren beginnt, liegt die Altersgrenze in Finnland, Schweden oder etwa Dänemark erst bei 15 Jahren. In den meisten EU-Ländern werden mutmaßliche Täter, wie etwa jener von Dienstag in Finnland, nicht strafrechtlich verfolgt, da sie nach sozial- und erziehungswissenschaftlicher Sicht noch nicht einsichts- und steuerungsfähig und deshalb nicht schuldfähig sind.